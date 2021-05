ମମତାଙ୍କ ଚିଠିର ଜବାବ ରଖିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ମେ’ ୩ରୁ କରୋନା ଉପକରଣ ଉପରୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଜିଏସ୍ଟି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୦୯ । ୦୫ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଟ୍ୱିଟ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚିଠିର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁସବୁ ଜିନିଷ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା’ ଉପରୁ ମେ’ ୩ ତାରିଖରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ କରାଯାଇସାରିଛି । ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ କୋଭିଡ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

2/ A list of items for COVID relief granted exemption from IGST for imports was issued on 3rd May’21. These were given exemption from Customs Duty/health cess even earlier.

Hon. CM @MamataOfficial , may notice that items in your list are covered. @ANI @PIB_India @PIBKolkata pic.twitter.com/zuDJP1vOB0

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021