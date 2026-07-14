E20 ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ: ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି, କହିଲେ ଗଡ଼କରୀ

ଗଡ଼କରୀ E20 ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୨୦୨୩ ପୂର୍ବର କୌଣସି ଗାଡ଼ି E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାହାର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ E20 ଇନ୍ଧନ (୨୦% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ) ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫୁଏଲ ଯାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅତ୍ୟଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ E20 ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗଡ଼କରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଅପପ୍ରଚାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଇଥାନଲର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ୨୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଇଥାନଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମଦାନୀ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମକା ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

E20 ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଗାଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବା ପଛରେ ଇଥାନଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭେଜାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାୟୀ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କ’ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ?

You might also like More from author
More Stories

ଫଳ କମ୍ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ହୋଇପାରେ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି… କାହା…

୭୫% ହାଜିରା ନଥିଲେ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ…

1 of 29,832