ନୀତିନଙ୍କ ଗଡରେ ଜିତିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବିହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ !
ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଜର ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ହରାଇଛି। ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଆସନରେ ଦଳ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିପୁର, ମଞ୍ଜଲପୁର ଓ ଦତିଆ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ତାହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ତିନିଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି କେବଳ ଗୁଜରାଟର ମଞ୍ଜଲପୁର ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଆସନରେ ଶାସକ ଏନଡିଏକୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନକୁ ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ଫଳାଫଳ ପରେ ନୀତିନ ନବୀନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି।
ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ କରି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ୧୯ ହଜାର ୩୨୪ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ୬୪ ହଜାର ୧୫୧ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ୪୪ ହଜାର ୮୨୭ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ବାଙ୍କିପୁରରେ ଏହି ପରାଜୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆସନରୁ ନୀତିନ ନବୀନ ଲଗାତାର ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୯୫ ପରଠାରୁ ବିଜେପି ଏହି ଆସନରେ କେବେ ହାରି ନଥିଲା।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଆସନରେ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇଛି। ଏହି ଆସନ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ୨୦୦୮ରୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭାରତୀଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗୁଜରାଟର ମଞ୍ଜଲପୁର ଆସନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ନୀତିନ ନବୀନ ସେଠାକାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜଲପୁରର ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ଭରସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବାଙ୍କିପୁର ଓ ଦତିଆରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଜନାଦେଶ ମିଳି ନଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ନୀତିନ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନର ଫଳାଫଳକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ।