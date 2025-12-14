BJP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେଲେ ନୀତିନ ନବୀନ; ଦଳ କଲା ଘୋଷଣା, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୀତିନ ନବୀନ ହେଲେ BJP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି)  ଏହାର ନୂତନ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ନବିନଙ୍କୁ ଦଳର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ସେ ଏବେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ବିଷୟରେ

ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପିତା, ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା, ଜଣେ ଦୃଢ଼ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଜନସାଧାରଣ ସେହି ପରିବାରର ପୁଅ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲଗାତାର ଚାରି ଥର ବାଙ୍କିପୁର ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଜଣେ ଯୁବ, ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ନେତା ଭାବରେ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

