ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡି ରାଜ୍ଯସଭା ଯିବେ ନୀତିଶ କୁମାର! ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ,ପୁଅ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ…
ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବେ ନୀତିଶ କୁମାର ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଏଯାଏଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଯାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି, ଜେଡିୟୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ଯିବା ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବିହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେପି ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ।ଏପରି ହେଲେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
ବିହାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜେଡିୟୁର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ଯାରିଅର: ଯଦି ଦେଖିବା ବିହାରରେ 2005ରୁ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୨୦୨୦ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସନରେ ବହୁମତ ହାସିଲ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୫ରେ ନୀତିଶଙ୍କ ଦଳ ୮୫ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଅନ୍ଯପଟେ ବିଜେପି ୮୯ଟି ଆସନ ହାତେଇଥିଲା ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।