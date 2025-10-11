୨୮୯ ଦିନ, ୮ ଇନିଂସ… ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିପାରିଲେନି ଏହି ଖେଳାଳି, ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସକୁ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଇନିଂସ ଖେଳି ୨୮୯ ଦିନରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଭୁଲ ସମୟ ପାଇଁ ସଟ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ହୋଇଛି
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୦୯ତମ ଓଭରରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସ୍ପିନର ଜୋମେଲ ୱାରିକାନଙ୍କ ବଲରୁ ଏକ ଭୁଲ ସମୟ ପାଇଁ ସଟ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ସେ ୫୪ ବଲ୍ ରେ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଲାଗିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୀତିଶଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଇନିଂସ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି
ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ପର୍ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ 41 ଏବଂ 38 ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ଡିସେମ୍ବର 26, 2024 ରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନୀତିଶ 189 ବଲ୍ ରେ 114 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 11 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ସେ ସେବେଠାରୁ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ 13.14 ହାରରେ ଆଠ ଇନିଂସରେ କେବଳ 93 ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 43। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 14 ଇନିଂସରେ, ସେ 29.69 ହାରରେ 386 ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଆଠଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।

