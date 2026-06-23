ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା; ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର
IND vs IER T20: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଆହତ ସମସ୍ୟାରେ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ
ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ଦଳର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପିଟିଆଇର ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ନିତୀଶଙ୍କ ବାମ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସରେ ଫୁଲା,ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଫାଇବର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା MRI ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରିହାବ୍ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ।
ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାହାର
ନିତୀଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ସହ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ରିହାବ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛି।
ଜୁନ୍ ୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିରିଜ୍
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ପରେ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ:
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦: ୨୬ ଜୁନ୍, ଷ୍ଟର୍ମଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବେଲଫାଷ୍ଟ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ୨୮ ଜୁନ୍, ଷ୍ଟର୍ମଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବେଲଫାଷ୍ଟ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପ୍ଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।