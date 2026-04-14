ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଏବେ କିଏ ହେବେ ବିହାରର ନୂଆ CM

ଏବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ବିହାରର ଶାସନ ଭାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନୀତୀଶ କୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।

ନୀତୀଶ କୁମାର ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଶାସନ ଭାର ଏବେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।

ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ନୀତୀଶ କୁମାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ୧ ଆନେ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ।

RJD ରୁ ଆରମ୍ଭ, JD(U) ହୋଇ ଏବେ BJP ର…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ…

ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ନୀତୀଶ କୁମାର ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଔପଚାରିକତା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବାଳୟରୁ ବାହାରି ପୋର୍ଟିକୋରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ:

ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି କୋଟାରୁ ହେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ବି.ଏଲ୍. ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧାରୀଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କାହାର ନାମ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନର ମୋହର ପାଇବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।

ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଛାଡିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ, ସେ ଆଜି ରାତି (ମଙ୍ଗଳବାର) କିମ୍ୱା ବୁଧବାର ସକାଳୁ ୧ ଆନେ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିପାରନ୍ତି।

ସେ ୭ ସର୍କୁଲାର ରୋଡସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ନୀତୀଶ କୁମାର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ବାସଭବନକୁ ନିଜର ଘର କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

RJD ରୁ ଆରମ୍ଭ, JD(U) ହୋଇ ଏବେ BJP ର…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ…

ସାବଧାନ! ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ…

ଇରାନ ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: ଭାରତକୁ କଲେ କୋଟି…

1 of 17,866