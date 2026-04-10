JDU କରିଦେଲା ସ୍ଵଷ୍ଟ, କିଏ ହେବ ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନୀତିଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚଲେଇବେ ସରକାର
ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍
Bihar Next CM: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ଏହି ସମାରୋହ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜେଡିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିଛି।
‘ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ମତରେ ବିହାର…’
ବିହାର ଜେଡିୟୁ ସଭାପତି ଉମେଶ ସିଂହ କୁଶୱାହା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, “ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ବିନା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବି ଗତି କରେ ନାହିଁ। ନୀତିଶ କୁମାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହୁଏ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିହାର ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ରତା କାହିଁକି…। ଆଜି ତାଙ୍କର (ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ) ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ।”
ବିହାରରେ ନୀତୀଶ ମଡେଲ ଜାରି ରହିବ
ଜେଡିୟୁ ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ (ନୀତୀଶ କୁମାର) ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାର ମଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଜି ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ଅବସରରେ, ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆମ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିହାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଡିୟୁର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଏହି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।”