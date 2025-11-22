IPL 2026 ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଯାପଟେନ ସାଜିଲେ ନୀତିଶ ରାଣା; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ…
ଫର୍ମରେ ନିତୀଶ ରାଣା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ନୀତିଶ ରାଣା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଳୁଛି ସୁଯୋଗ।ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ବରେ ଏବେ ନୀତିଶ ରାଣା….
ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୀତିଶ ୨୬ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ସହିତ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଏହା ୨୦୧୭-୧୮ ସିଜିନରେ ପ୍ରଦୀପ ସାଙ୍ଗୱାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଜିତିଥିଲା।
କିଛି ଦିନ ହେବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ନୀତିଶ ରାଣା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୀତିଶ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମର୍ଥକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେ ୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ନୀତିଶ ରାଣା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ ଦଳରୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କିଣାଯାଇଛି।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଦିଗବେଶ ରାଠିଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଠିଙ୍କ ସହ DPL ୨୦୨୫ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ସମୟରେ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା।
ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି; ତେବେ ଯଦି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ହୁଏତ ସେ ଟିମକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ଆସିନାହିଁ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁୟଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଏଣୁ ମ୍ଯାଚ ଦମଦାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।