୬ ବଲ୍‌ ରେ ଲଗାତାର ଛକା ଚୌକା ମାଡ; ଥରିଲେ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲର୍, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନୀତିଶ ରାଣା

ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଝଡ଼ମୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ୨୦୨୬ ର ୩୫ ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୨୮ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନୀତିଶ ରାଣା କ୍ରିଜରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାଚର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଣା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଝଡ଼ମୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ନୀତିଶ ରାଣା ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ସେ୧୨ ତମ ଓଭରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରଟି ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଏବଂ ନୀତିଶ ରାଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ସହିତ ଓଭର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଲଗାତାର ଚାରିଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଛକା ସହିତ ଓଭର ଶେଷ କରିଥିଲେ। ନୀତିଶ ରାଣା ଏହି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ମୋଟ ୨୮ ରନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ରନ ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଚାଲିଥିଲେ। ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ସେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ୫୭ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଇନିଂସ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ୩୦୦୦ ତମ IPL ରନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

 

