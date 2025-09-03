ବୈଭବଙ୍କ ବୟସ 14 ନୁହେଁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ, ମିଛ କହି କହି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର…
ଏହି ଇନିଂସ IPLରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ନୀତିଶ ରାଣା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଶିରୋନାମା କରୁଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନିକଟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜଣେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ନୂଆ ତାରକା ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। IPL 2025 ରେ, ବୈଭବ ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ 38 ବଲ୍ ରେ 101 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିନଥିଲେ, ବରଂ IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସର ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସ IPLରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ନୀତିଶ ରାଣା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଶିରୋନାମା କରୁଛି।
ନୀତିଶ ରାଣା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025 ର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ପରେ, ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍କର ରାଣାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, ‘ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସ କି ନାହିଁ?’ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଖେଳିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଫୁଟବଲ୍ ର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, IPL 2025 ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ନିଲାମ ସମୟରେ, ସେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଜନରେ IPLରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର 14ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି BCCI ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପିତା ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, ‘ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଢ଼େ 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ BCCI ହାଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ। ସେ ପୁଣି ‘ବୟସ ପରୀକ୍ଷା’ ପାସ୍ କରିପାରିବେ।’
ନୀତିଶ ରାଣା ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିଥିଲେ
ନୀତୀଶ ରାଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 1 ODI ଏବଂ 2 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଏହି ସିଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ନୀତିଶ ରାଣା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସିଜନରେ 11 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 65.50 ହାରରେ 393 ରନ କରିଥିଲେ। ୟୁନିଟିଶ ୧୮୧.୯୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ଏହି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପରାଜିତ ୭୯ ରନ୍ ର ଏକ ଝଡ଼ମୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।