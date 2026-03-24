ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବଢ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ଵସ୍ତି

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବଢ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଓଇଆରସି ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପୂର୍ବବତ୍ ରହିବା ସହିତ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ୩୦ ୟୁନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୦ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ମାସକୁ ୫୦ ୟୁନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୨୯୦ ଟଙ୍କା, ୫୦ ରୁ ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ୪୭୦ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ ରୁ ୪୦୦ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ୫୭୦ ଟଙ୍କା ଓ ୪୦୦ ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ପାଇଁ ୬୧୦ ଟଙ୍କା ଦେୟ ରହିଛି।

ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ କିଲୋୱାଟ୍‌ ପାଇଁ ୨୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଲୋୱାଟ୍‌ ପାଇଁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଲାଗିବ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ରିହାତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଜୁଲାଇ ୧ ଠାରୁ ୧୦ କିଲୋୱାଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଓ AMR ମିଟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍‌ ଅଫ୍‌ ଡେ (ToD) ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଦ୍ଵିପହର ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର୍ ସମୟ, ଦ୍ଵିପହର ୪ଟାରୁ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ସମୟ ଓ ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସକାଳ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ଦେଇଛି।

