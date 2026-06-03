ଡିଲ୍ ନୁହେଁ ଏବେ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ? ଏକାଥରେ ୩ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ, US ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ମାଡ
ଇରାନ ବାହାରିନ ଏବଂ କୁୱେତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବୁଧବାର (ଜୁନ ୩) ରେ ଇରାନ କୁୱେତ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର କ୍ୱେଶମ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ତେହେରାନ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କୁୱେତ ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା।
ଏହା ସହିତ, ବାହାରିନ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ବାହାରିନ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, “ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ୫ମ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରବେସ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।”
ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପୁରା କୁୱେତରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କୁୱେତ ସାମରିକ ବାହିନୀ କହିଛି: “କୁୱେତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଫଳାଫଳ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।”