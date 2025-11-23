କ’ଣ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୪୦? ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଖୁବସ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦରେ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତାବ
Article 240: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା । ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଇନ ଭଳି ସମାନ।
ଏହି ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଏହା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସଂସଦୀୟ ଦଲିଲରେ ଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀ, ଦାମନ ଏବଂ ଡିଉ ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଡୁଚେରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିୟମ ସଂସଦର ଆଇନ ପରି ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରତି ଏକ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ଅଲଗା କରିବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ମୂଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଅଧିକାର ଅଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ଏହା ପଞ୍ଜାବର ପରିଚୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବର ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।