ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଛର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଭାରତ ସରକାର, କହିଲେ ସତ କଥା, ଏହି ବିଷୟରେ ହୋଇଥିଲେ କଥା…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଛର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଭାରତ ସରକାର, କହିଲେ ସତ କଥା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ କୂଟନୈତିକ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଯେ ମୋଦି ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ: ଗତ ୨୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆୟୋଜିତ ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଭାରତୀୟ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର: ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତିରେ ଆମେରିକା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ । ତଥାପି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କହି ଆସିଛି ଯେ, ସେ କେବେବି କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ।
ଏସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମାଲେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ASEAN/ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଆଗକୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ମୋଦି । ତେଣୁ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାର ନାହିଁ । ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାଲେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏପରିକି ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଦି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।