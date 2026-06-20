ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା; ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନାଁ ନନେଇ ତେଚ୍ଛା ବାଣ ମାରିଲେ ଶାହା
କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ସେ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା(ୟୁବିଟି) ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁବିଟରେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କଟା ଘା’ରେ ଚୂନ ମାରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନାଁ ନନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁବିଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି କୋହ୍ଲାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅମିତ ଶାହା କହିଥିଲେ; ସିନ୍ଦେ ଜୀଙ୍କ ପଛରେ ଶିବସେନା (ସିନ୍ଦେ) ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବଞ୍ଚିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶିବସେନା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଶାହା କହିଥିଲେ। ଶାହାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ନେତା ଜୋରଦାର ତାଳି ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମୁଚୁକି ହସିଥିଲେ।
ଅମିତ ଶାହା ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବଙ୍ଗଳାର ଜନତା ବିଜେପିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ସହ କୋହ୍ଲାପୁରର ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି, କେବଳ ବଙ୍ଗଳାର ସୀମାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ। ବରଂ ଦେଶସାରାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛି ବାଛି ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅମିତ ଶାହା
କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ସେ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନିଅ, ଏହି ଦେଶ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ। ଏହି ଦେଶରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସିଏ ରହିବେ। ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଟ୍ ୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଭିତରୁ ୬ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।