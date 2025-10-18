ରାତି ୯ଟା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ, ଡିସିପି ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ରାତି ୯ଟା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ, ଡିସିପି ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବେଆଇନ ବାଣ ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୀପାବଳିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ୯ଟା ପରେ ବାଣଫୁଟା ବନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସଂପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍କର ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଅଟକ ରହିବେ ଚାଳକ। ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ନେଇଯିବ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍। ସବୁ ଥାନାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବେଆଇନ ବାଣ ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।