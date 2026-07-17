ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା: କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ପୁରୁଷର ‘ପୁରୁଷତ୍ଵ’, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କୁହେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା: କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ପୁରୁଷର ‘ପୁରୁଷତ୍ଵ’
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ୭ ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିକଟତର ରାୟ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୋଷୀକୁ ତାର ‘ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି’ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯିବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସାଧାରଣରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବୟସରେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ?
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ: ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି, ଯୌନ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନଥାଏ ।
ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ: ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ମେନୋପଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ କ୍ଷମତା ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନାହିଁ । ଏହା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପୁରୁଷ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ସେକ୍ସ ହରମୋନ ‘ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ’ର ସ୍ତର ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ । ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧% ଲେଖାଏଁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି, ମାଂସପେଶୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
କ’ଣ ଏହି ‘ଆଣ୍ଡ୍ରୋପଜ୍’: ୪୦ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ ସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋପଜ୍ କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଏହା ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।
କେତେ ବୟସ ଯାଏଁ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରନ୍ତି ପୁରୁଷ: ଶିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ୭୫ ରୁ ୮୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ଯେଉଁ ‘ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି’ ଶେଷ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଇନଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୋଷୀକୁ ସେହି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡରେ ରଖାଯିବ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ସେ କାହାରି ପାଇଁ ଯୌନ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି କୋହଳ ବିନା ନ୍ୟୂନତମ ୫୦ ବର୍ଷର ବାସ୍ତବିକ ଜେଲ୍ ଅବଧିର ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସମାନ ଅଟେ ।