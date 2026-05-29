କେଶ ନଥିବାରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଫେସ୍-ସ୍କାନରେ, ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ କେଶ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଜିରା ଦେଲେ ଶ୍ରମିକ!

ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡନ କରିଥିବାରୁ, ହାଜିରା ଆପ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଏକ ନିଆରା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ନିଜର ହାଜିରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ, ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଏଭଳି ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରିବାରେ କିପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

By Shiv Sankar Singh

ତେଲେଙ୍ଗାନା : ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହବୁବାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନରେଗା (MGNREGA) ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡନ କରିଥିବାରୁ, ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ଆପ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହାଜିରା ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କେଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଏକ ଅଜବ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏଠାରେ ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହାଜିରା ପାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା (ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ) ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଇନୁଗୁର୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳର କୋମାଟିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଶ୍ରୀନିବାସ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିକଟରେ କୋଣ୍ଡାଗାଟୁ ଅଞ୍ଜନେୟ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଧି ପାଳନ କରି ନିଜ କେଶ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀନିବାସ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡନ କରି କାମକୁ ଫେରିବାରୁ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସୁପରଭାଇଜର ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ହାଜିରା ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କେଶ କାଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆପ୍ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେହେରାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସହିତ ମେଳ କରିପାରି ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ମଜାଦାର ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଏକ ଜୁଗାଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜ କେଶକୁ ରଖିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁପରଭାଇଜର ହାଜିରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଥର ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାଜିରା ପଡ଼ିଗଲା।

ଏହି ଅଜବ ସମାଧାନଟି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହସର କାରଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଏଭଳି ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ବିଶେଷକରି, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ସାମୟିକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

