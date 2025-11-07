ଦୋହରିଲା ‘ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଫର୍ମ’, ପୁଣି ପଡିଆରେ ବେଜିତ୍ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ହାତ ମିଳେଇଲାନି ଭାରତ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ବି ଜାରି ରହିଲା । ଆଉ ଏବେ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲାନି ଭାରତ । ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଏଲଏସ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ୨ ରନ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସି ନଥିଲା।

ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାର ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ନମିଳାଇବା ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ସଲମାନ ଆଗା ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ନଥିଲା।

୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ନକଭି ଏବେ ବି ଟ୍ରଫି ରଖିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ୨ ରନରେ ବିଜୟୀ: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହଂକଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ରବିନ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ୨୮ ରନର ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛଅ ଓଭରରେ ୮୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ତିନି ଓଭରରେ ୪୧ ରନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଖେଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷା ନଛାଡିବାରୁ DLS ପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ରନରେ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା।

