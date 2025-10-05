IND VS PAK LIVE; ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଗାଲରେ ବାଜିଲା ଚାପୁଡ଼ା, ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲାନି ଭାରତ
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପରେ, ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ରେ “ହାତ ମିଳାଇବା ନାହିଁ” ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି, ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs. PAK Live) କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଟସ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସାନା ହାତ ମିଳାଇ ନାହାଁନ୍ତି। BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଟସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇବେ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।
ଟସ୍ ଉପସ୍ଥାପକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଧ୍ୟ ଫାତିମା ସାନାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା।
ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଆସୁଛି।