ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହେବ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଇଟ-ମେଟ୍ରୋରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍
ଏଣିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋରେ ବି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୟୁପିଆଇ (UPI) ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସେ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ, ବିମାନ ଓ ଭୂତଳ ତଳ ମେଟ୍ରୋରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଖରାପ ନେଟୱର୍କ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେବାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କାମ କରିବ:
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ (NFC) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍, QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କେବଳ NFC ସପୋର୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ନା ଦୋକାନୀଙ୍କ POS ମେସିନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ UPI Lite ୱାଲେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସେହି ବାଲାନ୍ସରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିହେବ।
ଏହା ସହିତ ଏପରି ସେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର UPI PIN ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋରେ ମିଳିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା: