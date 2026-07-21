ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହେବ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଇଟ-ମେଟ୍ରୋରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍

ଏଣିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋରେ ବି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୟୁପିଆଇ (UPI) ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସେ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ, ବିମାନ ଓ ଭୂତଳ ତଳ ମେଟ୍ରୋରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଖରାପ ନେଟୱର୍କ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେବାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍…

ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କାମ କରିବ:

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ (NFC) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍, QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

କେବଳ NFC ସପୋର୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମେସିନ୍‌ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ନା ଦୋକାନୀଙ୍କ POS ମେସିନ୍‌ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ:

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ UPI Lite ୱାଲେଟ୍‌ରେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସେହି ବାଲାନ୍ସରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିହେବ।

ଏହା ସହିତ ଏପରି ସେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର UPI PIN ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋରେ ମିଳିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା:

ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିମାନ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଭୂତଳ ତଳ ମେଟ୍ରୋରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

NPCIର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ବିଶେଷକରି ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଣାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ।

ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ POS ଟର୍ମିନାଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, NPCI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି POS ଟର୍ମିନାଲ୍‌ର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ UPI ଆପ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆପ୍‌ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ିବେ।

କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। NPCI ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ।

ତେବେ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।

ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ UPI ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ନେଟୱର୍କ, ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସହଜରେ କରିହେବ।

You might also like More from author
More Stories

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍…

ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଦର! ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ…

CJPର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍…

1 of 29,840