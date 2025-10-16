କମୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାହାପିଆ କଥା, ଏପଟେ ‘No Kings’ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ
ନୋ କିଙ୍ଗସ୍' ପ୍ରତିବାଦ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବାଦର ଏହି ପଦ୍ଧତି କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ‘ନୋ କିଙ୍ଗ୍ସ’ ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣୁ, ଏହା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଏକଛତ୍ରବାଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ବିରୋଧକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ‘ନୋ କିଙ୍ଗ୍ସ’ ଦିବସ ଭାବରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା …
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ:ପ୍ରଥମେ, ଧରାଯାଉ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ୨,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ୱାଶିଂଟନ, ଡିସିର କ୍ୟାପିଟଲ ବାହାରେ ଏବଂ ବୋଷ୍ଟନ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଆଟଲାଣ୍ଟା, କାନସାସ ସିଟି, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ, ଚିକାଗୋ, ନ୍ୟୁ ଅରଲିନ୍ସ ଏବଂ ମୋଣ୍ଟାନାର ବୋଜେମାନରେ ହେବ।
‘ନୋ କିଙ୍ଗସ୍’ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ :’ନୋ କିଙ୍ଗସ୍’ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ୫୦୫୦୧ ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା “୫୦ରାଜ୍ୟ,୫୦ ପ୍ରତିବାଦ, ୧ ଆନ୍ଦୋଳନ” ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ୧୪, ୨୦୨୫ରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ୨,୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା।
୫୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ୨୫୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପରେଡ୍ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୭୯ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ “ନୋ ସିଂହାସନ, ନୋ କ୍ରାଉନ୍, ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୋ ସିଂହାସନ, ନୋ ମୁକୁଟ, ନୋ ରାଜା… କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ରାଜା।
‘ନୋ କିଙ୍ଗସ୍’ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କ’ଣ: ‘ନୋ କିଙ୍ଗସ୍’ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆୟୋଜକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, “ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍” ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ‘ନୋ କିଙ୍ଗସ୍’ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଶକ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ରାଜବଂଶ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।