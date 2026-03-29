ଆଉ ଜନତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ନିଜ ଦେଶରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧର ଶିକାର, ଲାଗିଛି ‘ନୋ କିଙ୍ଗସ୍’ ନାରା

By Jyotirmayee Das

No Kings Protest: ଶନିବାର (୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ସାରା ଆମେରିକାରେ “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ବ୍ୟାନର ତଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ସଂଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ମିଡଟାଉନ୍ ମାନହାଟନ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରବାସୀ ନୀତି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଇରାନ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ, ଏମ୍ବାରକାଡେରୋ ପ୍ଲାଜାରୁ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ସହିତ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା।

ସେଣ୍ଟ ପଲରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବ୍ରୁସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଷ୍ଟିନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ମିନେସୋଟାକୁ ସମଗ୍ର ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଜାନୁଆରୀରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଆଲେକ୍ସ ପ୍ରିଟି ଏବଂ ରେନି ଗୁଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରବାସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା।

ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଜ ସମାଲୋଚନା

ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ପ୍ରତିବାଦର ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଲହର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଛି।

ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ୍ଥର ଅର୍ଥନୀତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ମୂଳ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମ ପାମ୍ ବିଚ୍ ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା।

