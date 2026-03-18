LPG Cylinder New Rule: ଏଥର ବିନା ଆଧାରକାର୍ଡରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେନି LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂର ନୂଆ ନିୟମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ (LPG) ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ସବସିଡିର ଲାଭ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଧାର ଇ-କେୱାଇସିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
କାହିଁକି ଇ-କେୱାଇସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହୋଇଗଲା?
ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି:
ଫର୍ଜୀ କନେର୍ସନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା: ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକାଧିକ ଫର୍ଜି କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କନେକ୍ସନକୁ ଦୂର କରିବା।
କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା: ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଜରୁରୀ।
ଉପଯୁକ୍ତ ସବସିଡି ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା: ସରକାରୀ ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ଇ-କେୱାଇସି କିପରି ପୂରଣ କରିବେ?
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ:
ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଇଣ୍ଡେନ, ଏଚପି କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍) ର ସରକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଇ-କେୱାଇସି ବିକଳ୍ପ: ଆପ୍ର ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Aadhaar Authentication ‘ କିମ୍ବା ‘ଇ-କେୱାଇସି’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
FaceRD ଆପ୍: ମୁହଁ ସ୍କାନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ Google Play Store ରୁ ‘Aadhaar FaceRD’ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭେରିଫିକେସନ: ଆପ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫିକେସନ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ହେବ।
KYC ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ?
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ:
ଆଧାର କାର୍ଡ
LPG ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର (ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଏରୀରେ ମୁଦ୍ରିତ)
ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ନାମ
ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ (ସବସିଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ)
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଯଦି କେହି ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।