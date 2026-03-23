LPG New Rules: ଏଥର ବିନା OTP ରେ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ନିୟମ; ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦେଖାଦେଇଥିବା LPG ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକାଧିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, OTP (ୱାନ-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ) ବାଲା ନିୟମ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।
ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଡେଲିଭରି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁରୂପ OTP ପ୍ରଦାନ ନକରନ୍ତି । ଏହି ନିୟମ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏହି OTP-ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ ଦେବ।
OTP ନିୟମ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି?
LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଠକେଇ, ଷ୍ଟକ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନୂତନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି OTP ସେୟାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗ୍ରାହକ OTP ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯାହା ପରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ OTP ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି ନକରି ଏକ ଡେଲିଭରି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସଫଳ ଡେଲିଭରି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ OTPକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ” Delivery Authentication Code ” ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି OTP – କିମ୍ବା Delivery Authentication Code – ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତାର ସହ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ?
ପ୍ରକୃତରେ, ସରକାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡେଲିଭରି ନ କରି ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖଉଥିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ବ୍ଲାକରେ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ, OTP ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ସହିତ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ ଏପରି ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ OTP ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଡେଲିଭରିକୁ ସଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡେଲିଭରିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ OTP ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ – ଏବଂ ସେହି OTP ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।