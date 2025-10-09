ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅଟକିବେନି ରୋହିତ-ବିରାଟ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ଦଳରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ODI ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ, କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଶେଷ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ।
ଏହାକୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଦାୟୀ ସିରିଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ତେଣୁ, ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେଉଁଠି ରହିବେ?
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ:
ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ? ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ “ଅଟଳ” ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ହଁ, ଏହା ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ବଡ଼ ଇନିଂସ ବିଷୟରେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେମାନେ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍କୋରର ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଛି।
ରୋହିତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିରାଟ… ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାରିଛନ୍ତି:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ବଡ଼ ଇନିଂସ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଶତକ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାଏ। ୨୦୦୬ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୯ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୧ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। ୨୦୦୮ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୨ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୧ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍:
ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତିନୋଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି?
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯିବ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ODI ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କିପରି ଗର୍ଜନ କରିବ।
ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ: ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ ହୋଇପାରେ।