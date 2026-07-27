‘Energy Drinks’ ନାମରେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କର ! ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲେବଲ୍ ହଟାଇବାକୁ FSSAIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅଧିକ କ୍ୟାଫେଇନ୍ ଥିବା ପାନୀୟକୁ ‘ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍’ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ FSSAI କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବଜାର ଉପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ କ୍ୟାଫେଇନ୍ ଥିବା ପାନୀୟକୁ ‘ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍’ ନାମରେ ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FSSAI) ପେପ୍ସି, ରେଡ୍ ବୁଲ୍, ମନଷ୍ଟର ବେଭରେଜ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ହେଲ୍ ଏନର୍ଜି ଭଳି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ‘ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍’ ଓ ଏହା ସହ ସମାନ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ୯୦ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୋକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ FSSAI ମୁଖ୍ୟ ରଜିତ ପୁନହାନି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କୋର୍ଟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ।
FSSAI କହିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ‘ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍’ ନାମରେ କୌଣସି ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଉପରେ “ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ” କିମ୍ବା “ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରେ” ଭଳି ଦାବିକୁ ଭ୍ରମଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଏମିତି ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେବାର ଦାବି କରି ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ବୁଲ୍ର “Gives You Wiiings” ଏବଂ ପେପ୍ସିର Sting ବିଜ୍ଞାପନ ଭଳି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ୟାଫେଇନ୍, ଚିନି ଓ ଟରିନ୍ ଥିବା ଡ୍ରିଙ୍କ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାକୁ “ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍” ଭାବେ ଲେବଲ୍ କରିବା ନିୟମ ରହିଛି।
ଭାରତର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୬ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଛି। ୨୦୧୭ରେ ପେପ୍ସିର Sting ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଜାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଢ଼ିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀମାନେ Sting, Campa Energy ଓ Red Bull ଭଳି ହଜାର ହଜାର ବୋତଲ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ Amazon, Flipkart, Blinkit ଓ Swiggy Instamart ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ‘ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍’ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାପନ ନକରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ବେଭରେଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିବାବେଳେ, ହଠାତ୍ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନିୟମ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।