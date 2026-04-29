ଆଉ ନମ୍ରତା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ’: ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ!
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା ବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ ନକରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ନହୁଏ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ (Truth Social)ରେ ଇରାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ରାଇଫଲ୍ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ “ଆଉ ନମ୍ରତା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ” (No more Mr Nice Guy) ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମନ୍ଥର ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରି ପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିପରି ଏକ ଅଣ-ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି (non-nuclear deal) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଉଚିତ୍!” ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ସହମତି ନହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ “ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ” (state of collapse) ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) କୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ “ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପ୍ରକାର ପଣବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବ”।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚଳାଚଳ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା (sanctions) ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ (GCC) ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହାକୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ “ବେଆଇନ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କତାର, ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ନେତାମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ “ସାମୁଦ୍ରିକ ଚଳାଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା” ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କ ଭଳି ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।