ଅଧିକ ଉଡ଼ିଲେ ପର କାଟିଦେବି, ସିଧା ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବି, କାହିଁକି ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର!

ସିଡନୀ ମ୍ୟାଚ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ସିଡନୀ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଯେପରି ନହୁଅନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷିତ ସିଡନୀରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ସିଡନୀ ODI ରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ…

ଏସିଆନ ୟୁଥ ଗେମରେ ଓଡିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ; ଜିତିଲେ…

ହର୍ଷିତ ରାଣା ସିଡନୀ ଦିନିକିଆରେ ୮.୪ ଓଭରରେ ୩୯ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଏହା ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ରାଣାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସିରିଜର ୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ସଂଖ୍ୟା ୬ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଣା: 

ସିଡନୀ ଦିନିକିଆରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଥମେ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ପେଲ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ନମ୍ର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗମ୍ଭୀର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।

ରାଣାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ’ଣ କହିଥିଲେ:

ପୂର୍ବରୁ, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ…

ଏସିଆନ ୟୁଥ ଗେମରେ ଓଡିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ; ଜିତିଲେ…

ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଭାରତୀୟ…

ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆଘାତ, ବନ୍ଦ ହେଉନି ରକ୍ତ ସ୍ରାବ,…

1 of 7,902