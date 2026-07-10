ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟଏଲେଟ ! ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଏହି ୫ଟି ସହଜ କାମ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଟଏଲେଟ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
Bladder Health : ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ, ଟିକେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଟଏଲେଟ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ମଜା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଆରାମଦାୟକ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
୧. ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରୁଟ ଏବଂ ଟଏଲେଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ କାରରେ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ରେଷ୍ଟ ଏରିଆ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଟଏଲେଟ ମିଳିଯିବ।
୨. ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ:
ଯାତ୍ରାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବ୍ଲାଡର୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ। ଚା’, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ, ମଦ, ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ବୋନେଟେଡ ପାନୀୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ହାଲୁକା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବ।
୩. ପାଣି ପିଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କମ ପାଣି ପିଇଲେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଟଏଲେଟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମ ପଡ଼ିବ।
୪. ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରିନ ଲିକେଜ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍, ଟିସୁ, ଓଦା ଓ୍ୱାଇପ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆବସର୍ବେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଡ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଠାତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା ଚାପରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
୫. ଘାବଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ଲାଡର୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
କେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ର ଚିନ୍ତା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଭୀର ନିଃଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଡାକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିମ୍ବା କେଗେଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ରାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ହଠାତ ପରିସ୍ରାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେବା କିମ୍ବା ୟୁରିନ୍ ଲିକେଜ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।