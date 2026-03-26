ଆସିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି; ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ୨୦୨୬ । ଯାହାକି ୨୦୨୬ରୁ ୨୦୨୯ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।  ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି ।  ଏନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କଣ ରହିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ …

ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚର୍ତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ରହିବ ନାହିଁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ । କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତିନି ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଠିପ ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡି ଆଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ।

ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ କଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି?

  • ମଦ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ
  • ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନିଷେଧ
  • ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ମନା
  • ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ
  • ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂଆ OFF, CL କିମ୍ବା OS ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ
  • ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ON ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ
  • କେବଳ ଥ୍ରୀ-ଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଉପର ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲବ୍‌କୁ ଏଥିରୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି
  • ନୂଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଘରକୁ ମଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ
  • ସରକାର ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ୦.୫% ଡି-ଆଡିକ୍ସନ୍ ସେସ୍ ଲାଗୁ
  • ଏହି ଅର୍ଥରେ ମଦ୍ୟପାନ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
  • ପୂର୍ବରୁ ଥିବା MGQ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳରେ MGER ବା ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ
  • ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଯଥା ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ
  • ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଳନ କରିବେ
  • ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍‌ରେ CCTV ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
