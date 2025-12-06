ମଦୁଆଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ! ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି କୌଣସି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ।

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି  ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ।  ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ OFF ଏବଂ CL ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଅବକାରୀ  ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।

ହରିଚନ୍ଦନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧ, ଚାଲିଥିବା କୋର୍ଟ ମାମଲା, ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ମନମୁଖୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାର ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି।

ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା…

ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ… ପୁଣି ନିଆଁ… ନିଜ…

ଅନ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ମୋଟ 124.992 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 1,426 ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ 1,522 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

“ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୨୯.୧୬୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି,” ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୬୬,୯୪୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ୫୨,୨୩୫ ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା…

ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ… ପୁଣି ନିଆଁ… ନିଜ…

IND vs SA: ୭୫୧ ଦିନ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ;…

ସେନା ସିଂହଙ୍କ ବୀରତ୍ଵର କାହାଣୀ, ହିଜବୂଲ…

1 of 28,563