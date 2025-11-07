GK:ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ; ଏଠି ମୁକ ପାଲଟିଯାଏ ମଣିଷ , ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ…
ଏଠି ଆବାଜ ଶୁଭେ ନାହିଁ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାକାଶରେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ସତ୍ଯତା କାହିଁକି ମହାକାଶରେ ଆବାଜ ଶୁଭେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଲୋକ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ଯକ କରେ ନାହିଁ ଏହା ନିଜେ ଗତି କରିପାରିବ।
ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି କି ଶବ୍ଦ ଆଲୋକ ପରି ନୁହେଁ ଏହା ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁର ଆବଶ୍ଯକତା କରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କଥା କହୁ।ଆମର ସ୍ବରରୁ ଏକ ଭାଇବ୍ରେସନ ବାହାରିଥାଏ, ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ କଣିକାକୁ ଠେଲି କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ଫଳରେ ଜଣେ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ବାୟୁ ବିନା, ଶବ୍ଦର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନଥାଏ। ଏଣୁ ସେଠାରେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ ନାହିଁ।
ମହାକାଶ ଏକ ଭାକ୍ଯୁମ ଚାମ୍ବର ଭଳି। ନା ଏଠାରେ ବାୟୁ ରହିଛି ନା ଏପରି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ଗତି କରିପାରିବ।
ଯଦିଓ ଶବ୍ଦ ମହାକାଶ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ତରୀଯରେ ଆପଣ କାନ ବନ୍ଦ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଆବାଜ ଶୁଣିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମହାକାଶଚାରୀମାନେ କେବଳ ମହାକାଶରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପେସସୁଟ୍ରେ ରେଡିଓ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ।