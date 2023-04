‘୨୦୨୪ ରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ ରାମ ନବମୀ ରାଲି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ’: ଅମିତ ଶାହା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମନବମୀ ରାଲିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ବିଜେପି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମ୍‌ସି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁରିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଏବଂ ଟିଏମସି ଉପରେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୪୨ ଟି ଆସନରୁ ବିଜେପି ୩୫ ଟି ଜିତିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଶାହା ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ । ଏପରି ହେଲେ ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ମମତାଙ୍କ ସରକାର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ।

#WATCH | "…The only way to remove the crime of 'Didi-Bhatija' is BJP. The only way to free Bengal off terror is BJP. The only way to stop infiltration in Bengal is BJP…Give us 35 seats in 2024, there will be no need for 2025 (West Bengal poll); before 2025 Mamata did's govt… pic.twitter.com/xDaTMXKDnb

— ANI (@ANI) April 14, 2023