ପୋଷ୍ଟର-ବ୍ୟାନର ବିନା ସାଇକେଲରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡି ଓମେନ୍, ବାପାଙ୍କ ଲିଗାସୀକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ

କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ସରଗରମ ହେଉଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ସରଗରମ ହେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। କୋଟାୟମର ପୁଥୁପ୍ପାଲିରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମେନ୍ ଚାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ୟୁଡିଏଫ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଓମେନ୍ ଚାଣ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ ପୁଥୁପ୍ପାଲିରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।

ଚାଣ୍ଡି ଓମେନଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୬ରେ କେରଳର କୋଟ୍ଟାୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଏବଂ ୨୦୧୬ରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ, ୨୦୨୩ରୁ ପୁଥୁପପଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଆଉଟରିଚ୍ ସେଲର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ, ଭାରତ ସରକାର କେରଳ କୋର୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଓମେନଙ୍କୁ ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓକିଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ପଦ୍ଧତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ପ୍ରାର୍ଥୀ କେ.ଏମ୍. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ କାନ୍ଥରେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଚାଣ୍ଡି ଓମେନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟାନର ନାହିଁ।

ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ନା ଲାଉଡସ୍ପିକର ସହିତ ନା ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ରାଲି ସହିତ ନୁହେଁ , ବରଂ ନୀରବରେ, ଦୁଇ ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିଛି। ଚାଣ୍ଡି ଓମେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ “ସବୁଜ ଅଭିଯାନ” ବାଛିଛନ୍ତି।

ସେ କୁହନ୍ତି “ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମାନବିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।

ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମୋର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିଛି। ମୁଁ ଯାହା ପାଣ୍ଠି ପାଏ, ମୁଁ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ।”

ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୩ ପୁଥୁପାଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିବା ଚାଣ୍ଡି ଓମେନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ନୀରବ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରିସରରେ କାନ୍ଥରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ କଟ-ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଚାର ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଚାଣ୍ଡି ଓମେନ୍ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍। ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସାଇକେଲରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସାଇକେଲ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଇକେଲ ଚଳାନ୍ତି।

ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧଳା ଟି-ସାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟି-ସାର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

