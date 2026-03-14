ରୋହିତ-ବିରାଟ କି ବୁମ୍ରା ନୁହଁନ୍ତି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ, BCCI କରିଦେଲା ଘୋଷଣା

ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

BCCI ନମନ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଶନିବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୦୬-୦୭ ମସିହାରେ BCCI ନମନ ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ, ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାରକୁ ପଲି ଉମରିଗର ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।

ଶୁଭମନ ଗିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଲି ଉମରିଗର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ସେ ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୯୮୩ ରନ କରିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୭୫୪ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ୧୧ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୯୦ ରନ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି; ଏହା ମୋଟ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ଗିଲ୍ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ:

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଲଗାତାର ଟି୨୦ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ସେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମନେରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌କୁ ୯୬ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

