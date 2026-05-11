ତେଲ ସରିନାହିଁ! ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଅଛି, କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଳେଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଦିନକ ପରେ, ସୋମବାର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଗରିକମାନେ ଜାଳେଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ରିଫିଂରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତଥାପି, ଭାରତର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍‌ରେ ତେଲ ସରିଯିବାର ନଜିର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ଏଲପିଜି (LPG) ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧ କୋଟି ୧୪ ଲକ୍ଷ ବୁକିଂ ବିପକ୍ଷରେ ୧ କୋଟି ୨୬ ଲକ୍ଷ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରି ୧୭,୦୦୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଟୋ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ୭୬୨ ଟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।”

