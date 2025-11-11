Delhi Blast: ବଡ଼ ଅପଡେଟ; ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତ୍ମଘାତୀ ନୁହେଁ, ବରଂ…! ସରକାର ସୂତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଦାବି

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତ୍ମଘାତୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକସ୍ମିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ବୋମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ କୌଣସି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ କାରଟି ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବଂ IED ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ପୁଲୱାମାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତରବର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଛାନଭିନ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ହତାଶା କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।

ଏହା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ତାହା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ବୋମାଟି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ଥିଲା।

ବିସ୍ଫୋରଣରେ କିଛି ବି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ମିଳିନଥିଲା।

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ପୁଲୱାମାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଚାପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ତରବରିଆ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ବି ଅନୁସରଣ କରି ନଥିଲା – ସେ ନା କାରକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ନା ଜାଣିଶୁଣି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।

“ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସତର୍କତା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା।

