ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟୋଲ୍ ଫି’, ପିପିଲି ଗେଟ୍ ମାଗଣା!
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଫି’ (Toll Fee) ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫ ଜୁନ୍ (୨୦୨୬): ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଫି’ (Toll Fee) ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାର୍, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବସ୍, କାର୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ରହିବ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସହଜରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପରମିଟ୍ (Special Permits) ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀର ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ‘ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର’ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ଓ କଳ୍ପନା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, କଟକର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ (CNBT) ଏବଂ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ଓ ମାଳତୀପାଟପୁରଠାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପରମିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ, ଯାହା ଜୁଲାଇ ୧୫ ରୁ ୧୭ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୪ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ଏହାସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ (EV Vans) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ଠାରେ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତାୟାତ, ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା, କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ (ORS) ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ୍ ଡେସ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହାସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ରେକଭରି ଭ୍ୟାନ୍ (Recovery Vans) ମୁତୟନ ରହିବେ, ଯାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ହଟାଇବେ। ଯାତ୍ରୀ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ-ଏଡ୍ କିଟ୍, ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍, ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଭି-ଡ୍ୟୁଟି କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ପିଏମ୍-ରାହତ ଯୋଜନା’ (PM-Rahat Yojana) ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।