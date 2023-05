ସରକାର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ: ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଫେରିପାରେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏପରି ପୁର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପୁର୍ବତ୍ତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନଭେମ୍ବର ୮, ୨୦୧୬ ର ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତରେ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ୨୦୧୬ ପରେ, ପୁଣିଥରେ ୨୦୨୩ ରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମୁଦ୍ରାକାରଣ ହୋଇଛି ।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ) ଆଜି ବଜାରରୁ ସମସ୍ତ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଲୋକମାନେ ୨୩ ମେରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୨୦୦୦ ନୋଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଆରବିଆଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ବିରୋଧୀ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୬ ରେ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ର ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ । ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କଦାପି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୋଟ୍ ନୁହେଁ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଏହି ନୋଟ୍‌କୁ କେବଳ କଳା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

As expected, the government/RBI have withdrawn the Rs 2000 note and given time until September 30 to exchange the notes

The Rs 2000 note is hardly a popular medium of exchange. We said this in November 2016 and we have been proved correct

The Rs 2000 note was a band-aid to…

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 19, 2023