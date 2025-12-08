ସିଫ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି ଇମେଲ୍, କଲ୍, ମେସେଜ୍; ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ, କଟିବ ଦରମା !
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ପରେ କୌଣସି କଲ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ନାହିଁ, ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଇମେଲ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଙ୍କଠାରୁ ଜରୁରୀ ମେସେଜ୍ ନିୟମିତତାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ନିରନ୍ତର ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେବି ପ୍ରକୃତରେ କାମରୁ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ସଂସଦରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି: “Right to Disconnect Bill, 2025।” ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବିଲ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ: ଭାରତର କର୍ମଶକ୍ତି ଲଗାତାର ଅନଲାଇନ୍ ରହିବାର ଚାପକୁ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଆଶା ସୀମା ଟପିଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆରାମ କରିବା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି।
ଏହି ବିଲ୍ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଇନଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ବିଲ୍ କ’ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ: ଏହି ବିଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ସେହି ସୀମାକୁ ପାଳନ କରିବେ।
କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଶେଷ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଇମେଲର ଉତ୍ତର ଦେବା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାପ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ବିଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରି, ବିଲ୍ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହି ବିଲ୍ କିପରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ: ବିଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ର ଉତ୍ତର ନ ଦେବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲ୍ ମାନକ ମଜୁରୀ ହାରରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦରମା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି।
ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ: ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଲ୍ରେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଦରମାର ୧% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରେ।