ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପାଇବେ କି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ? ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସମିତିର ଉପନେତା ଅସଲ ତୋଜେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଚେହେରା। ଏପରିକି ସେ ମୋଦୀଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଅଟନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ସେ ହିଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏକ ଧନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ହେବ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସହ ଜଡିତ କିଛି ବଡ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

PM Narendra Modi is the biggest contender for the Nobel Peace Prize. He is continuously working for World peace and also has the ability to restore the World-Peace order. : Deputy leader of Nobel Prize Comittee pic.twitter.com/qlAShMscaP

