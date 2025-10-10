ଜାଣନ୍ତି କି ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ତିଆରି ପଦକ, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ …

ଜାଣନ୍ତି କି ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଥାଏ: ଏକ ପଦକ, ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର।

ନଗଦ ପରିମାଣ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନାରେ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଟଙ୍କାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ୨୦୨୫ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଭେନେଜୁଏଲାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ କେତେ।

ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନାରେ ନାମିତ ଏକ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ବର୍ଷ, ପୁରସ୍କାର ୧୧ ମିଲିୟନ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୬କୋଟି ସହିତ ସମାନ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସହିତ, ବିଜେତା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପଦକ ମିଳେ ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ଗ୍ରାମର ହେଇଥାଏ ।

ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଏ? ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ତଥାପି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଭେନେଜୁଏଲାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜୁରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

