ଜାଣନ୍ତି କି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ପୋଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଟ୍ରାକ କରି ଅପରାଧି ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ ପୋଲିସ, ଜାଣନ୍ତୁ..
Track Social Media Post: ନୋଏଡାରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା ପାଇଛି। ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପରିଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତି ଘଟାଇଥିଲା। ଯଦି କେହି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ ଯେ, ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ କରେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ,…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ?
ଆଜିକାଲି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବେଶ ଅଛି ।
ଯେଉଁଥିରେ AI ଚାଳିତ ନଜର ରଖିବା ଉପକରଣ, IP ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ମେଟାଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ତଦାରଖ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ
ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ସମୟରେ, ପୋଲିସ ନିରନ୍ତର ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଷ୍ଟ, ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ସମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍କାନ କରେ। ଯଦି, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
ମେଟାଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ: ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଂଶ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସହିତ ମେଟାଡାଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଏ । ଏହି ମେଟାଡାଟାରେ ସାଧାରଣତଃ ଟାଇମଷ୍ଟାମ୍ପ, ଡିଭାଇସ୍ ସୂଚନା, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଟାଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।
IP ଠିକଣା ଟ୍ରାକିଂ: ମେଟାଡାଟା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଲିସ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ IP ଠିକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ କରିପାରିବ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ IP ଠିକଣାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ “ଡିଜିଟାଲ୍ ଠିକଣା” ଭାବରେ ବୁଝିହେବ। ଏହା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସର ସହଜ ଚିହ୍ନଟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।
ଜିଓଫେନସିଂ ଡାଟା: ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରୁ ସ୍ଥାନ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି କ୍ଷମତା ପୋଲିସକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଡିଭାଇସ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପକରଣରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଏହି ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା, ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସମାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ।