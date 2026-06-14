ପହିଲି ରଜରେ ଜମିଲା ଆମିଷ ଭୋଜି: ରବିବାର ପହିଲି ରଜ ପାଇଁ ମାଂସ-ମାଛ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ
ରବିବାରଠାରୁ 'ପହିଲି ରଜ' ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରଜ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରବିବାରଠାରୁ ‘ପହିଲି ରଜ’ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରଜ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରଜର ଏହି ଖୁସି ଏବଂ ମାହୋଲ୍ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଆମିଷ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ୍ ଜୋରଦାର୍ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ପହିଲି ରଜ ପଡ଼ିଥିବାରୁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଆମିଷ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ରଜ ପାଇଁ ମାଂସ ଓ ମାଛ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମିଷ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପାର୍ବଣର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳାହଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ମାଂସ ଓ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୪ (Unit-4) ଆମିଷ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଲୋକେ ରଜର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭୋଜି ପାଇଁ ମଟନ୍, ଚିକେନ୍, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ତାଜା ମାଛ ଓ ମାଂସ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ (ଉଇକେଣ୍ଡ୍) ସହିତ ରଜ ପର୍ବର ଏହି ମହାମିଳନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରିକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ସହ ସୁଆଦିଆ ଆମିଷ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ମହକୁଛି, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ରଜର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି।