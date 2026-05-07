ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳି ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ…
ନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କେଡି ଦ ଡେଭିଲ୍'ର ବିବାଦୀୟ ଗୀତ 'ସରକେ ଚୁନର'କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ
ମୁମ୍ବାବ: ସରକେ ଚୁନର… ହଟ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବଲିଉଡ୍ର ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୋରା ଫତେହୀ। ଏଣିକି ଆଉ ଏଭଳି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି।
କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘କେଡି ଦ ଡେଭିଲ୍’ର ବିବାଦୀୟ ଗୀତ ‘ସରକେ ଚୁନର’କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଯେଉଁଥିରେ ନୋରା କରିଥିଲେ ଅଶ୍ଲୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ। ଆୟୋଗ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ। ସବୁ କଳାକାର ହାଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋରା ଆସୁନଥିଲେ।
ଆଜି ନୋରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏଭଳି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ୍ ସନ୍ଦେଶ ଯିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିବା ପରେ ନୋରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତକୁ ନେଇ ସଫେଇ ଦେବା ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ୫୦ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁଟିଂ ସମୟରେ ଗୀତଟି କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା।