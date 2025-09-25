ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏହା ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତାହା ପୁଣି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ଭେଟି ଦେବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ୧୪ କିଲୋମିଟର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ DPR (ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ) ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
L&T ଏହି DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି, ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୧୩ କିଲୋମିଟର କେନାଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୧୪ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ। ଏଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ପଥର ଗଠନର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଯଦି ପଥର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଛାଯିବ। ଡିପିଆର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟିବିଏମ୍ (ଟନେଲ୍ ବୋରିଂ ମେସିନ୍) ଏବଂ ରକ୍ ସିଲ୍ଡ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି।
କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିବ: ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶ। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ରବି-ସତଲୁଜ-ବିଆସ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅବବାହିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତାର ଅଂଶର ଜଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩-୪ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪୦୦୦ ରୁ ୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ: ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସହିତ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ୧୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କେନାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାଗରେ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକକାଳୀନ ପୃଥକ ପୃଥକ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜସ୍ଥାନ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅଂଶରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ଭାରତର ଅଂଶ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।