US-ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ

ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ବାହିନୀ ଗଠନ କରୁଛି ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ; କିମ୍ କହିଲେ- "ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା

By Priyanka Das

North Korea Missile Test : ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରବିବାର ଦିନ ନିଜର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜାହାଜ ‘ଚୋଏ ହ୍ୟୋନ’ରୁ ରଣନୈତିକ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ୱାରସିପ୍ ମିସାଇଲର ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଏପ୍ରିଲ) ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୋରିଆନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି (KCNA) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

KCNA ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମର ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅପଗ୍ରେଡ ନେଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଜାମିଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାପନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ରଣନୈତିକ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ଏବଂ ତିନୋଟି ଆଣ୍ଟି-ୱାରସିପ ମିସାଇଲ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ ‘ଅଲଟ୍ରା-ପ୍ରିସିଜନ’ ସଠିକତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୭,୮୬୯ ରୁ ୭,୯୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ୱାରସିପ୍ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧,୯୬୦ ରୁ ୧,୯୭୩ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତାର ସହ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିଥିଲେ। KCNA କହିଛି ଯେ, ସେହି ଦିନ କିମ୍‌ଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ‘ଚୋଏ ହ୍ୟୋନ’ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିମ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଦେଶର ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି (Nuclear Power) ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ନୂତନ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ

ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ୫୦୦୦ ଟନ୍‌ର ‘ଚୋଏ ହ୍ୟୋନ’ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଜୁନ ମାସରେ କିମ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଫେସର ଲିମ୍ ୟୁଲ୍ ଚୁଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ଲିମ କହିଛନ୍ତି, “ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜାହାଜର ଉଲ୍ଲେଖ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପୃଥକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁତୟନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜାହାଜର ଏକ ବଡ଼ ବାହିନୀ ଗଠନରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।”

‘ପୁରା ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ’

ପ୍ରଫେସର ଲିମ୍‌ଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହିନୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।

ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତାର ଫାଇଦା

ପ୍ରଫେସର ଲିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ୍ ନିଜର ପାରମାଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

 

 

